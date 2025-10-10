Haberler

Bartın'da Şiddetli Rüzgar ve Dev Dalgalar Karadeniz'i Sarsıyor

Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Karadeniz'de dalgaların boyunu 8 metreye kadar yükseltti. Dalgaların kayalıklara çarpmasıyla görsel bir şölene sahne olan deniz, gazetecileri zor anlar yaşattı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ile dev dalgalar oluştu. Gün boyu kayalara çarpan dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaşırken, gece yarısı ise şiddeti artan fırtına ile birlikte Karadeniz adeta coştu. Kayalara çarpan dalgaların boyu 8 metreye ulaştı. Çarptığı irili ufaklı kayaları adeta yutan ve peş peşe gelen dalgalar, görsel şölene de sahne oldu. Dalgaları görüntülemek isteyen gazeteciler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Saatte hızı 75 kilometreye ulaşan rüzgar ve dev dalgaların Cuma günü saat 19.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
