Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
Herkes Önder'in elindekine odaklandı! Görüşmeden çıktığında yoktu
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye

Bartın'da Mahsur Kaldığı Düşünülen Yunus Balığı Avlanırken Görüldü

Bartın'da Mahsur Kaldığı Düşünülen Yunus Balığı Avlanırken Görüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Irmağı'nda balık avlarken mahsur kaldığı sanılan yunus balığının aslında sağlıklı bir şekilde avlandığı ortaya çıktı. Ekipler, yunusun balık avladığını ve mahsur kalmadığını belirledi.

Bartın'da ırmakta balık avlarken mahsur kaldığı düşünülen yunus balığının mahsur kalmadığı ortaya çıktı. Polis, AFAD VE sahil güvenlik ekiplerini harekete geçiren yunusun, ırmakta balık avladığı ortaya çıktı.

Bartın Irmağı Çağlayan mevkisinde görülen yunus balığı, vatandaşların ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye gelen polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri, önce yunus balığının ip yada ağlara takılı kaldığını düşündü. Kurtarmak için hazırlık yapan ekipler, ilk yaptığı incelemede balığın herhangi bir yarasının bulunmadığını belirledi. Bir süre yunusu ırmak içerisinde takip eden ekipler, yunus balığının serbest bir şekilde hareket edebildiğini belirledi. Yunus balığının akıntıya karşı yumurtalarını bırakan balıkların peşinde olduğunu kaydeden ekipler, bir süre daha yunusun hareketlerini inceledi. Yunusun mahsur kalmadığını belirleyen ekipler, yaptığı incelemenin ardından ormak kenarından ayrıldı.

Öte yandan yaklaşı 80-90 santimetre uzunluğunda benekli yunus türünden bir yavru olduğu belirlenen yunusun, saatlerdir avlandığı ırmaktan ise doygunluğa ulaşmasının ardından ayrılması bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ABD'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
img

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
img

Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak
AK Partili Yayman: PKK bu tarihte silah bırakacak
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı

Son Dakika Haberleri

Hangi diziler final yapıyor, diziler neden final yapıyor 2025? Hudutsuz Sevda final mi yapıyor, Hudutsuz Sevda bitti mi? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 2 Ocak Perşembe? Yemek kartı market alışverişi prim kesintisi ne kadar, kaç TL? Yemek kartları marketlerde geçmiyor mu 2025 Sodexo, Tickert, Pluxee, Multinet, Metropolcard....? 3 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Kandil namazı kaçta kılınır 2025? 3 Ocak Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Bugün ne kandili, Regaip Kandili mi? Perşembe günü hangi diziler var? 2 Ocak Perşembe TV'de bu akşamki diziler
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.