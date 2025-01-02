Bartın'da Mahsur Kaldığı Düşünülen Yunus Balığı Avlanırken Görüldü

Bartın'da ırmakta balık avlarken mahsur kaldığı düşünülen yunus balığının mahsur kalmadığı ortaya çıktı. Polis, AFAD VE sahil güvenlik ekiplerini harekete geçiren yunusun, ırmakta balık avladığı ortaya çıktı.

Bartın Irmağı Çağlayan mevkisinde görülen yunus balığı, vatandaşların ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye gelen polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri, önce yunus balığının ip yada ağlara takılı kaldığını düşündü. Kurtarmak için hazırlık yapan ekipler, ilk yaptığı incelemede balığın herhangi bir yarasının bulunmadığını belirledi. Bir süre yunusu ırmak içerisinde takip eden ekipler, yunus balığının serbest bir şekilde hareket edebildiğini belirledi. Yunus balığının akıntıya karşı yumurtalarını bırakan balıkların peşinde olduğunu kaydeden ekipler, bir süre daha yunusun hareketlerini inceledi. Yunusun mahsur kalmadığını belirleyen ekipler, yaptığı incelemenin ardından ormak kenarından ayrıldı.

Öte yandan yaklaşı 80-90 santimetre uzunluğunda benekli yunus türünden bir yavru olduğu belirlenen yunusun, saatlerdir avlandığı ırmaktan ise doygunluğa ulaşmasının ardından ayrılması bekleniyor. - BARTIN