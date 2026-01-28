Haberler

Karı koca kavgasında ölen çiftin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Güncelleme:
Bartın'da Nihat Çınar ve eşi Rukiye Çınar arasında yaşanan tartışma kanlı bir sona ulaştı. Eşine ateş eden Nihat Çınar, daha sonra intihar etti. Olayın ardından çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Bartın'da karı koca kavgasında ölen çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edildi.

Bartın'da Derbent köyüne bağlı Kula Mahallesi'nde yaşayan Nihat Çınar (50) ile eşi Rukiye Çınar (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine duvarda asılı av tüfeğini alan Nihat Çınar önce eşine ateş etti. Eşi kanlar içerisinde gören koca, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden çift Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aileler arasında çıkan tartışma üzerine ise polis hastanede yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Cenazeler, işlemlerinin ardından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sabaha kadar hastane morgu önünde de nöbet tuttu. Gece otopsisi tamamlanan cenazeler, sabah ise defin edilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Cenazeler bugün öğlen namazının ardından köylerinde defnedileceği öğrenildi. - BARTIN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

