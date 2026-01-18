Haberler

Karlı yolda kayan otomobil karşı şeritten gelen araçla çarpıştı: 6 yaralı

Bartın-Karabük kara yolunda kaygan zemin nedeniyle meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın'da karlı yolda kayan araç, karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Karabük kara yolu Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, kayarak karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN

