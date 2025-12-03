Bartın'da sıcaklık 4 dereceye kadar düştü araç camları buz tuttu

Bartın'da gündüz 16 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı gece ise 4 dereceye kadar düşerken, uzun süreli park halinde olan araçların camını ise buz tuttu.

Bartın'da öğlen saatlerinde hissedilen sıcaklık 15 derece ölçülürken, gece saatlerinde ise hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü. Yaşanan ani sıcaklık düşüşü ile birlikte Kavaf Sokak'ta gece boyu park halindeki bazı araçların üzerine çiğ düştü. Aynı bölgedeki bazı araçların camında ise buzlanma oluştu.

Bölgede hafif rüzgar ile birlikte hissedilen sıcaklık değerinin 0 derecenin altına inmesi nedeniyle, araç camlarının donduğu tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte görülen gündüz sıcak, geceleri ise soğuk havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği açıklanırken, gündüz sıcaklıklarının 23 dereceye yükselmesi, geceleri ise 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor. - BARTIN