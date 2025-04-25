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Bartın'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Bartın'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 8 ay önce boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vuran Okan Paşalı'nın saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Eşi Ahsen Nur Paşalı'nın panikle tuvalete kaçmaya çalıştığı anlar da görüntüler arasında yer aldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 8 ay önce pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vuran kocanın saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da yaşayan ve U.G. isimli arkadaşı ile geçen yıl 27 Ağustos'ta Bartın'ın Amasra ilçesine gelen Okan Paşalı, ilçe terminalinde park ettiği aracındaki pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuğunun annesi Ahsen Nur Paşalı'yı (27) ayağından yaralanmıştı. Saldırının ardından kaçan Paşalı ve arkadaşı U.G Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan Paşalı ve U.G. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede "kasten tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Okan Paşalı ve U.G. hakim karşısına çıkmış, tutuklu koca pompalı tüfekle korkutmak amacıyla yere ateş ettiğini iddia etmişti.

Öte yandan, 8 ay önce meydana gelen saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, aracın içerisinde bulunan Okan Paşalı'nın 10 dakikayı aşkın zaman bekleyişin ardından araçtan indiği ve eşini görür görmez tüfeğe alarak ateş etmesi yer aldı. Tüfeği görünce panikleyen Ahsen Nur Paşalı'nın ise koşarak tuvalete doğru kaçması da görüntülere yansıdı. Saldırı sonrası yaşanan panik ve terminaldeki kalabalık da görüntülerde yer aldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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