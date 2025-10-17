Bartın'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Bartın Çatmaca Kavşağı'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan D.Ö. idaresindeki 74 ABD 633 plakalı otomobil, ekiplerin kovalamacası sonucu araç Karaköy Mahallesi Zeybekler Sokak üzerinde sıkıştırılarak durduruldu. Polis müdahalesi ile etkisiz hale getirile sürücünün, alkollü olduğu belirlendi. İfade ve işlemler için polis merkezine götürülen sürücüye para cezası kesildi.

Otomobil ise çekici yardımıyla alınarak, Yediemin Otoparkı'na çekildi. - BARTIN