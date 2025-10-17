Haberler

Bartın'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Bartın'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı
Güncelleme:
Bartın'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü D.Ö., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye para cezası kesilirken, otomobili otoparka çekildi.

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Bartın Çatmaca Kavşağı'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan D.Ö. idaresindeki 74 ABD 633 plakalı otomobil, ekiplerin kovalamacası sonucu araç Karaköy Mahallesi Zeybekler Sokak üzerinde sıkıştırılarak durduruldu. Polis müdahalesi ile etkisiz hale getirile sürücünün, alkollü olduğu belirlendi. İfade ve işlemler için polis merkezine götürülen sürücüye para cezası kesildi.

Otomobil ise çekici yardımıyla alınarak, Yediemin Otoparkı'na çekildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
