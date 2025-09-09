Haberler

Bartın'da Alkollü Şahıslar Caddeyi Karıştırdı

Bartın'ın Hendekyanı Caddesi'nde ayakta durmakta zorlanan iki alkollü şahıs, trafiği aksatıp komik anlara neden oldu. Olay yerine gelen ambulansa güçlükle bindirilen bir şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da 2 alkollü şahıs caddeyi karıştırdı. Ayakta durmakta zorlanan şahıs, adeta sürünerek gitmek istediği ambulansa güçlükle bindirildi.

Bartın'ın Hendekyanı Caddesi üzerinde bulunan 2 alkollü şahıs caddeyi birbirine kattı. Ayakta bile durmakta zorlanan iki kafadar kimi zaman yol ortasına çıkıp, trafiği aksattı, kimi zaman ise komik anlara neden oldu. Bazen de yol ortasında ya da kaldırımda oturup, yatan şahıslar, çevredeki vatandaşların da tepkisine neden oldu. Şahıslar, tepkiler üzerine ise birbirlerini motivasyon sağlayarak, teselli etti.

Olay yerine gelen ambulansı gören şahıslardan biri oturur halde ambulansa doğru gitmeye çalıştı. Şahıs olay yerine gelen sağlık ekibinin yardımıyla ambulansa bindirildi. Üzerinde kimlik bulunmaması nedeniyle ismi belirlenemeyen aşırı alkollü şahıs, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Diğer alkollü şahıs E.S. ise vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısı ile bölgeden uzaklaştırıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
