Haberler

Aynı yolda 4 saat içerisinde 3 ayrı kaza: 5 yaralı

Aynı yolda 4 saat içerisinde 3 ayrı kaza: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da aynı yolda 4 saat içerisinde meydana gelen 3 ayrı kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. İlk kaza, ıslak zeminde yoldan çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpmasıyla yaşandı. Ardından motosiklet de devrildi ve son kaza ise kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarpmasıyla gerçekleşti. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bartın'da aynı yolda 4 saat içerisinde 3 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralandı.

Tuna Mahallesi 216. Cadde üzerinde saat 13.00 ile 17.00 arasında 3 ayrı kaza meydana geldi. İlk kazada, ıslak zeminde yoldan çıkan bir otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metre aşağı düştü. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine yaklaşık 250 metre uzaklıkta meydana gelen ayrı bir kazada motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen üçüncü kazada ise kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki trafik levhalarına ardından ise aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayramın ilk gününde 4 saat içerisinde meydana gelen 3 kazada yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı yakınları ise yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

