Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın 3. sayfa haberleri | Bartın'da acı gün

3. Sayfa Haberleri

Bartın 3. sayfa haberleri | Bartın'da acı gün

Bartın habere göre Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında yakınları bulunanlar, Bartın Devlet Hastanesi'nde bekleyişini sürdürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında yakınları bulunanlar, Bartın Devlet Hastanesi'nde bekleyişini sürdürüyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK Amasra Müessesesi'nde dün akşam saatlerinde grizu patlaması meydana geldi. 28 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin yaralandığı patlamada yakınlarının durumunu merak edenler ise Bartın Devlet Hastanesi önünde acı bekleyişini sürdürüyor. Yakınlarından haber almak için bekleyen vatandaşlardan Malik Karaahmet, "Yakınımız madende çalışıyordu. Durumu hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. 12 yıldır madende çalışıyordu. Zonguldak ve Bartın'daki vatandaşların kaderi bu. Hepimiz oralarda çalışıyoruz. Yakınımızın emekliliğine 1 yıl vardı" ifadelerini kullandı.

Bartın Devlet Hastanesi'nde yakınlarından acı haberi alanlar ise sinir krizleri geçirirken, Diyanet Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kızılay ailelere psikososyal destek veriyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bartın Devlet Hastanesi Amasra Bartın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title