Bartın 3. sayfa haberi... Bartın'da maden şehitlerine veda
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Gelen Bartın haberlerine göre Bartın'da maden şehitlerine veda Maden şehidi Okan Akgül, Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı -Ahat köyündeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve...
Bartın'da maden şehitlerine veda
Maden şehidi Okan Akgül, Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı
-Ahat köyündeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa