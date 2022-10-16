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Bartın 3. sayfa haberi... Bartın'da maden şehitlerine veda

3. Sayfa Haberleri

Gelen Bartın haberlerine göre Bartın'da maden şehitlerine veda Maden şehidi Okan Akgül, Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı -Ahat köyündeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve...

Bartın'da maden şehitlerine veda

Maden şehidi Okan Akgül, Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı

-Ahat köyündeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

Şaban Yıldırım Mehmet Bulut Bartın Maden 3. Sayfa Haberler

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