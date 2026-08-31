Haberler

Sandıklı'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, O.A. idaresindeki 34 DS 3505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.O.A., D.O.A. ve Ö.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin S-400'leri için Mısır iddiası! Yunanistan alarma geçti

Atina'nın uykularını kaçıran Türkiye iddiası: Tüm dengeler değişecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende ön koltuk krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti

Daha nice şampiyonlar yetiştirecekti! Alacak kavgası canından etti
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü

Denizin ortasında kaydettiği son mesajında tek bir ismi işaret etti
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir bakanlık ve iki kurumda kritik atamalar
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor

Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor