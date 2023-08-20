Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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Gökova-Marmaris karayolu üzerinde meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Gökova- Marmaris karayolu üzerinde meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Alçam, yönetimindeki 48 AAP 063 plakalı motosikleti ile Marmaris
istikametinden Gökova istikametine seyir halinde iken Gökçe mahallesi mevkiinde motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek, sol yan kısımları ile birlikte yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 12 ambulans ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Hüseyin Alçam kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. - MUĞLA