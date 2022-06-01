Bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki bebek yaralandı - Haberler

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Bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki bebek yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki bebek yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari otomobilde yolcu olarak bulunan bir bebek hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari otomobilde yolcu olarak bulunan bir bebek hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Uşak istikametine seyir halinde olan Niyazi B. idaresindeki 45 UR 071 plakalı hafif ticari otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Yolun sakin olması büyük bir kazaya önlerken, araçta yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki Buğlem Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralı bebek olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvercinlik Manisa Ankara Kaza 3. Sayfa Haberler

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