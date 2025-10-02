Haberler

Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ın vefatıyla yıkıldı. Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ernak, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ın vefatıyla derin bir acı yaşadı. Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ernak, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

CENAZE ZİNCİRLİKUYU'DAN KALKTI

Yağcı'nın annesi Arzu Ernak için cenaze töreni, bugün 2 Ekim saat 13.00'te Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Ernak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

BİRCE AKALAY'DAN DUYGUSAL VEDA

Arzu Ernak Yağcı, aynı zamanda ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halasıydı. Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halasına şu sözlerle veda etti, "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu."

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Büyük heyecan bu cumartesi! İşte dev derbinin hakemi
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.