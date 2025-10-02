Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ın vefatıyla derin bir acı yaşadı. Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ernak, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE ZİNCİRLİKUYU'DAN KALKTI

Yağcı'nın annesi Arzu Ernak için cenaze töreni, bugün 2 Ekim saat 13.00'te Zincirlikuyu Camii'nde düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Ernak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

BİRCE AKALAY'DAN DUYGUSAL VEDA

Arzu Ernak Yağcı, aynı zamanda ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halasıydı. Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halasına şu sözlerle veda etti, "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu."