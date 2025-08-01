Bandırma Sanayi Sitesi'nde Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Bandırma Sanayi Sitesi'nde Araç Yangını Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi ancak yaralanan olmadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sanayi Sitesi'ndei bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Sanayi Sitesi içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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