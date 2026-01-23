Haberler

Yola atlayan tilkiye araç çarptı

Yola atlayan tilkiye araç çarptı
Güncelleme:
Bandırma-Karacabey yolunda seyir halinde olan bir araç, ansızın karşısına çıkan bir tilkiye çarptı. Sürücü, arkadan gelen araçlar nedeniyle kontrolünü bozmadan devam etti. Olayda başka bir zarar meydana gelmezken, yetkililer yaban hayvanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bandırma- Karacabey yolunda seyir halinde olan bir araç, önüne aniden çıkan tilkiye çarptı.

Bandırma-Karacabey yolunda seyir halindeki bir sürücü, önüne aniden çıkan tilkiye çarptı. Sürücü, arkadan gelen araçlar sebebiyle muhtemel bir trafik kazasını önlemek adına kontrolünü bozmadan ilerlemek zorunda kaldı. Olayda başka bir araç ya da kişi zarar görmezken, o anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Yetkililer, özellikle bu güzergahta seyreden sürücülerin yaban hayvanlarına karşı dikkatli ve kontrollü olmaları gerektiğini hatırlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

