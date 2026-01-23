Yola atlayan tilkiye araç çarptı

Bandırma- Karacabey yolunda seyir halinde olan bir araç, önüne aniden çıkan tilkiye çarptı.

Bandırma-Karacabey yolunda seyir halindeki bir sürücü, önüne aniden çıkan tilkiye çarptı. Sürücü, arkadan gelen araçlar sebebiyle muhtemel bir trafik kazasını önlemek adına kontrolünü bozmadan ilerlemek zorunda kaldı. Olayda başka bir araç ya da kişi zarar görmezken, o anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Yetkililer, özellikle bu güzergahta seyreden sürücülerin yaban hayvanlarına karşı dikkatli ve kontrollü olmaları gerektiğini hatırlattı. - BURSA