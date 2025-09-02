Bandırma'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Bandırma'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 12 yıl 21 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.G. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bandırma'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 12 yıl 21 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.M.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Bandırma Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
