Bandırma'da Trafik Kazası: 83 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bandırma'da Trafik Kazası: 83 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 83 yaşındaki Nurten Kaya, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerindeki sürücü kaçtı, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 83 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Kaya'ya (83) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından gerekli incelemeler yapıldı.

Nurten Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Macron'dan İsrail'e nükleer hedefler dışındaki saldırılarını durdurma çağrısı

Macron'dan Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak çağrı: Derhal sonlandır
Bakan Yerlikaya, tatil beldelerindeki skandal görüntüler için düğmeye bastı

Kamuoyunda infial yaratan görüntüler için düğmeye bastı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.