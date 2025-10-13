Bandırma'da Tırın Tehlikeli Sürüşü Kamera Kaydında

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Gönen yolunda, EVO Log firmasına ait 34 plakalı tır hatalı sollama ve aşırı hız yaparak trafikte vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tehlikeli sürüş anları, bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, şehir içi hız sınırını aşan tır sürücüsü, diğer araçları tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına sollama yaptı. Görüntülerde tırın kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği ve trafikteki sürücülere risk oluşturduğu anlar yer aldı.

Vatandaşlar, ağır tonajlı araçların şehir içi yollarda bu şekilde ilerlemesinin kazalara davetiye çıkardığını belirterek denetimlerin artırılmasını istedi. - BALIKESİR