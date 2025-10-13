Haberler

Bandırma'da Tırın Tehlikeli Sürüşü Kamera Kaydında

Güncelleme:
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir tırın hatalı sollama ve aşırı hız yaparak trafikte tehlikeli anlar yaşatması, bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı. Vatandaşlar, ağır tonajlı araçların denetimlerinin artırılmasını talep etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Gönen yolunda, EVO Log firmasına ait 34 plakalı tır hatalı sollama ve aşırı hız yaparak trafikte vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tehlikeli sürüş anları, bir vatandaşın araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, şehir içi hız sınırını aşan tır sürücüsü, diğer araçları tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına sollama yaptı. Görüntülerde tırın kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği ve trafikteki sürücülere risk oluşturduğu anlar yer aldı.

Vatandaşlar, ağır tonajlı araçların şehir içi yollarda bu şekilde ilerlemesinin kazalara davetiye çıkardığını belirterek denetimlerin artırılmasını istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
