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Bandırma'da Okul Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler Gerçekleştirildi

Bandırma'da Okul Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler Gerçekleştirildi
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nisan ayında okul çevrelerinde güvenliği artırmak için denetimler yaptı. 490 umuma açık yer kontrol edildi, 577 şahsın GBT sorgulandı. Eğitici faaliyetler kapsamında 190 öğrenciye güvenlik konularında eğitim verildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-30 Nisan tarihleri arasında öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Çocukların ve gençlerin okul çevresinde maruz kalabilecekleri olumsuzlukları engellemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen denetimlerde, toplam 490 umuma açık yer kontrol edildi. Aynı zamanda 577 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde, 73 okul servis aracı trafik yönünden incelenirken herhangi bir cezai işleme gerek duyulmadığı bildirildi.

Eğitim faaliyetleri kapsamında ise 1 okul ziyaret edilerek toplam 190 öğrenciye; kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, akran zorbalığı ve siber güvenlik konularında bilgilendirme eğitimi verildi. Emniyet yetkilileri, bu tür çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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