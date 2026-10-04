Bandırma'da çay demlemek için tüpü yaktığı öne sürülen dairede patlama! 8 kişi yaralandı

Bandırma'da çay demlemek için tüpü yaktığı öne sürülen dairede patlama! 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 katlı bir apartmandaki dairede sabah saatlerinde patlama ve yangın meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaçağından şüphelenen Hasan Çelikalp, çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakınca patlama yaşandı. Valilik açıklamasına göre 8 kişinin yaralandığı olayda 2 daire kullanılamaz hale geldi.
- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'taki 4 katlı apartmanda patlama ve yangın çıktı; 8 kişi yaralandı.
- Patlama ve yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi; yaralılardan 6'sı taburcu edildi, bir kişinin tedavisi sürüyor.
- Hasan Çelikalp'in çay demlemek için mutfak tüpünü yakmasıyla patlamanın meydana geldiği öne sürüldü; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.
KAHVALTI HAZIRLARKEN PATLAMA
Olay, sabah saatlerinde 17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, dairede yaşayan Hasan Çelikalp kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde doğal gaz kaçağından şüphelendi. Çelikalp'in çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakmasıyla patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıkarken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
8 YARALI, 2 DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Patlama ve yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Valilik açıklamasına göre olayda toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hasan Çelikalp'in ise vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.