Bandırma'da Apartmanda Yangın, Maddi Hasar Meydana Geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, 17 Eylül Mahallesi Hacı İsa Mescit Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri başlangıç aşamasında kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR