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Balkondan Düşen Bebek Hastaneden Taburcu Oluyor

Balkondan Düşen Bebek Hastaneden Taburcu Oluyor
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Nevşehir'de 2'nci kattaki evin balkonundan çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu bebeğin tedavisi tamamlandı ve bugün taburcu edilecek. Bebeğin sağlık durumu iyi.

Nevşehir'de 2'nci kattaki evin balkonundan çöp konteynerine düşen bebeğin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde tedavisi tamamlanan 2 yaşındaki bebek bugün taburcu oluyor. Bebeğin durumu hakkında bilgi veren Beyin Cerrahı Operatör Doktor Can Şensöğüt, "Çocuğumuz ilk önce acil servise geldi. Burada genel durumunu değerlendirdik. Geldiğinde sağ kolunda bir kırık vardı. Yine kafatasında bir kırık vardı. Ayrıca küçük bir beyin kanaması mevcuttu. İki gündür serviste takibini yapıyoruz. Şu an genel durumu iyi. Kontrollerde durumu iyi. Bugün hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün Kapucubaşı Mahallesi Eski Sanayi Meydanı'nda 2'nci kattaki evin balkonunda oynarken bir anda dengesini kaybeden 2 yaşındaki yabancı uyruklu bebek çöp konteynerinin içerisine düştü. Dakikalar sonra annesi çocuğunu çöp konteynerinden çıkartırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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