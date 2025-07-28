Balıkesirli Astsubay Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Balıkesirli Astsubay Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden olan Astsubay Çavuş Berat Karabodur, Nevşehir'de yaşadığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi askeri törenle memleketi Karakaya köyünde toprağa verilecek.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Karakaya köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Nevşehir'de görev yapan Astsubay Çavuş Berat Karabodur, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte karıştığı trafik kazasında tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Jandarma Astsubay Çavuş Berat Karabodur'un cenazesi, 29 Temmuz 2025 Salı günü, memleketi Sındırgı'nın Karakaya köyünde düzenlenecek askeri törenin ardından öğle namazına müteakip toprağa verilecek. Berat Karabodur'un vefat haberi Balıkesir'de öğrenilmesinin ardından vatandaşlar üzüntüye boğuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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