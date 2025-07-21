Balıkesir Valisi Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Balıkesir'in Naipli mevkisinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR