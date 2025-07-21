Balıkesir Valisi Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti
İzmir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünün Balıkesir'de şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 27 kişinin hastanedeki sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Balıkesir'in Naipli mevkisinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa