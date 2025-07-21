Balıkesir Valisi Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünün Balıkesir'de şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 27 kişinin hastanedeki sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Balıkesir'in Naipli mevkisinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İtalya gol kralı Retegui'in transfer olduğu takıma kimse anlam veremedi

İtalya gol kralının transfer olduğu takıma kimse anlam veremedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu

21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.