Ege Denizi için fırtına uyarısı
Balıkesir Valiliği, Ege Denizi'nde beklentiler doğrultusunda 6 ila 8 kuvvetinde rüzgarın eseceğini ve yer yer 9 kuvvetine ulaşacak kuvvetli fırtına olacağına dair uyarıda bulundu. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Balıkesir Valiliği, Ege Denizi'nde beklenen fırtına ve kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan "Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı"da; Ege Denizi'nde rüzgarın güney ve güneybatıdan, güney kesimlerde ise güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın 8 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra (21.00) etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilirken, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - BALIKESİR

