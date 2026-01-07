Ege Denizi için fırtına uyarısı

Balıkesir Valiliği, Ege Denizi'nde beklenen fırtına ve kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan "Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı"da; Ege Denizi'nde rüzgarın güney ve güneybatıdan, güney kesimlerde ise güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın 8 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra (21.00) etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilirken, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - BALIKESİR