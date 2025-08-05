Balıkesir-Susurluk Karayolunda Tek Taraflı Trafik Kazası

Balıkesir-Susurluk Karayolunda Tek Taraflı Trafik Kazası
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Balıkesir-Susurluk karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle ters döndü. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir- Susurluk karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili ters dönerek durdu. İtfaiye ekipleri sürücüyü otomobilden yaralı olarak çıkardı.

Olay Susurluk-Balıkesir yolu üzerinde meydana geldi. 34 MIM 018 plakalı otomobil S. Et Entegre Tesisleri karşısı tek taraflı trafik kazasına karıştı. Otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ters döndü. Kaza ihbarı üzerin Karesi itfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri kazaya müdahale ettiler. Sürücü otomobilden yaralı olarak çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri otomobil yangın karşı tüm önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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