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Balıkesir Kaymakamı Trafik Güvenliği İçin Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti

Balıkesir Kaymakamı Trafik Güvenliği İçin Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti
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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, jandarma trafik kontrol noktalarını gezerek, trafik güvenliği tedbirleri hakkında bilgi aldı ve vatandaşların güvenli seyahat etmesi için alınan önlemleri vurguladı.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, trafik güvenliği tedbirleri dahilinde jandarma trafik kontrol noktalarını ziyaret etti.

Kaymakam Odabaş, ilk olarak Mıhlı trafik kontrol noktasına giderek jandarma personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Kaymakam Odabaş, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Emniyet ve jandarma ekiplerimiz, kontrol noktalarında 7/24 esasına göre görev yaparak trafik güvenliğini sağlamaktadırlar" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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