Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Sındırgı Aktaş mevkiinde, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildi.
