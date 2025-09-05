Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Alınan bilgiye göre, Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sındırgı Aktaş mevki merkez üssü olan deprem yerin 14 kilometre altında meydana geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
