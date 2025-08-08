Balıkesir'in Gömeç İlçesinde Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Gömeç ilçesinde öğleden sonra başlayan arazi yangını kontrol altına alındı. Çıkış sebebi belli olmayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Otların tutuştuğu ve rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan yangın yoğun çaba sonucu kontrol altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
