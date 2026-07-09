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Havran'da zeytinlik yangını

Havran'da zeytinlik yangını
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Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Havran ilçesi Tekke Mahallesi Hatimana mevkiinde meydana geldi. Zeytin ağaçlarının ve otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevler zeytin ağaçlarına sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan ekipler, alevlerin daha geniş bir zeytinlik alana ve yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek adına zaman kaybetmeden müdahaleye başladı. Koordineli bir çalışma yürüten ekipler, yoğun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede zarar gören ağaçların tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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