Balıkesir Havran'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Balıkesir-Edremit kara yolu Hallaçlar mevkisinde meydana geldi T.K. idaresindeki 45 HB 29300 plakalı araç ile S.K. yönetimindeki 10 P 66650 plakalı araç çarpıştı. Araçların büyük hasar aldığı kazada yolda adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçlardaki kazazedelere anında müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde; içerisinde 15 kişinin bulunduğu 10 P 66650 plakalı araçta 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Diğer araçta ise 4 kişi yaralanırken, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan toplam 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden Y.A.'nın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı