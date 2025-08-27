Balıkesir'de Yangın: 5 Dönüm Zarar Gördü

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Yürükkeçidere Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, orman ekipleri ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Yürükkeçidere Mahallesi'nde bahçe ve tarla alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman işletme ekipleri ile Gönen İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR