Balıkesir'de Yangın: 5 Dönüm Zarar Gördü
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Yürükkeçidere Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Yürükkeçidere Mahallesi'nde bahçe ve tarla alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman işletme ekipleri ile Gönen İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

