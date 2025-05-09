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Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Balıkesir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda polis ekipleri, uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çeşitli malzemeler ele geçirdi. Şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahsın ikameti ve bağ evinde narkotik madde arama köpeği eşliğinde arama gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet pala olarak tabir edilen kesici alet, 161 adet av fişeği, 122 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, yaklaşık 140 gram bonzai haline getirilmiş tütün, satışa hazır yaklaşık 30 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (pipe), yaklaşık 35 gram tütünü bonzaiye çevirmek için kullanılan kimyasal sıvı ve serada saksılar içerisinde yetiştirilmiş 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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