Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Altıeylül ve Gönen ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda iki şüpheliyi yakaladı. İstihbari çalışmalar sonucu belirlenen 2 ikamet, 2 tarla ve 2 araçta yapılan operasyonlarda 560 gram kubar esrar ve 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlama amacıyla suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BALIKESİR