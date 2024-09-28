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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon neticesinde, Edremit, Gönen, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına karışan 6 kişi yakalandı. Operasyonda 5.710 gram kubar esrar, 26 kök kenevir, ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ticareti suçlarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Edremit, Gönen, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Edremit, Gönen, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 25-26 Eylül 2024 tarihinde icra edilen operasyonel faaliyetler sonucunda; 5.710 gram kubar esrar, 26 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Politika Sındırgı Jandarma Kenevir İvrindi Edremit 3-sayfa Hukuk Gönen

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