Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla
İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilodan Fazla Bonzai Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilodan Fazla Bonzai Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 1 kilo 164 gram bonzai, 58.96 gram afyon sakızı ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kiloyu aşkın bonzai uyuşturucusu yakalandı. Operasyonda 2 kişi ise gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan operasyonda bir kilo 164 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 58.96 gram afyon sakızı, 8 parça LSD, 24 ecstacy hap, 12 kök kenevir, 10 sentetik ecza, 0.80 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tahkikata başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
img

Dünyanın beklediği haber yine gelmedi! Oylama bugün de yapılmayacak
img

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.