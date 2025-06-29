Balıkesir'de Trafik Kazasında Ölü Sayısı Dörde Yükseldi

Balıkesir'de Trafik Kazasında Ölü Sayısı Dörde Yükseldi
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim İnal'ın yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4'e çıktı. Olayda diğer üç kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim İnal da yaşamını yitirdi. Böylelikle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bandırma Karayolu Ümiteli Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, brandasını düzeltmek için yol kenarına park eden kamyona çarpan otomobildeki İbrahim Çetin (49), Yılmaz Aydın (32) ve kamyon sürücüsü Bekir Kurt (50) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan İbrahim İnal (44), kaldırıldığı Susurluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnal'ın da yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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