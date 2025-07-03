Balıkesir'de Trafik Kazasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Balıkesir'de Trafik Kazasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e ulaştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Sarıköy yolu üzerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Gönen ile Sarıköy arasında meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada Yaşar Elçi, Ahmet Kılıç ve Ahtım Keleş'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yaralanan S.K. ve S.E. isimli şahısların hastanedeki tedavileri devam ederken, diğer yaralıların taburcu edildiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yetkililer yol güvenliği ve sürücü dikkatine yönelik uyarılarını yineledi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılmış, yol trafiğe açılmıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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