Balıkesir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Güncelleme:
Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sanayi kavşağında 10 FN 510 plakalı otomobil ile 10 Y 0232 plakalı panelvan araç çarpıştı. 10 FN 510 plakalı otoombilin sürücüsü araçta sıkışırken, 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri ile birlikte 6 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, her iki araçta muhtemel bir yangına ve patlamaya karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

