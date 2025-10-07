Haberler

Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında N.K. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak yağmur kanaletine uçtu. Sürücü ve yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bigadiç Yolu Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Bigadiç'ten Balıkesir istikametine seyir halindeki N.K.'nin kullandığı 35 AP 535 plakalı otomobil Çömlekçi mevkiinde yoldan çıkarak, yağmur kanaletine uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü N.K. ve yolcu Z.K. yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
