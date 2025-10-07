Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bigadiç Yolu Çömlekçi mevkiinde meydana geldi. Bigadiç'ten Balıkesir istikametine seyir halindeki N.K.'nin kullandığı 35 AP 535 plakalı otomobil Çömlekçi mevkiinde yoldan çıkarak, yağmur kanaletine uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü N.K. ve yolcu Z.K. yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi. - BALIKESİR