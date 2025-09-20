Haberler

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında yoldan çıkarak tarlaya uçan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay İvrindi ilçesinde çevre yolu Ilıca mevkiinde meydana geldi. İvrindi'den Ilıca yönüne hareket halindeki Ş.C. yönetimindeki 10 HG 720 plakalı otomobil dürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, tarlaya uçtu. Kaza ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri kaza mahallinde sürücü Ş.C ve ismi öğrenilemeyen yolcu vatandaşı yaralı olarak devlet hastanesine sevk etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
