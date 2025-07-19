Balıkesir'de Tek Taraflı Tır Kazası: Maddi Hasar Meydana Geldi

Susurluk-Balıkesir istikametinde meydana gelen tek taraflı kazada yan yatan tırda, maddi hasan meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 01 AGE 774 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karesi Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta yangın riskine karşı gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR