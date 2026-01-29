Haberler

Bandırma'da genç kadına taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı

Bandırma ilçesinde bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen A.T. adlı kişi, emniyete yapılan şikayetin ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaşif Acar Caddesi üzerinde yürüyen M.S. (21) adlı kadın, arkasından gelen A.T. (52) tarafından sözlü olarak taciz edildiğini öne sürdü. Genç kadın, olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa


