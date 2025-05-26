Balıkesir'de Son Bir Haftada 14 Yangın Vakası

Balıkesir'de Son Bir Haftada 14 Yangın Vakası
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Balıkesir'de bir hafta içinde meydana gelen 14 orman ve arazi yangını, yangın sezonunun henüz başlamadan zamanında uyarıları gündeme getirdi. İtfaiye yetkilileri, vatandaşları yangına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Balıkesir'de Son Bir Haftalık Yangın Bilançosu Dudak Uçurttu. Balıkesir'de son bir haftalık süreçte meydana gelen yangın vakaları dikkat çekici boyutlara ulaştı. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'nın açıklamasına göre, sezon gelmeden açıklanan yangın bilançosu dudak uçurttu.

Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, sezon öncesi vatandaşları önümüzdeki süreçte havaların ısınması ile birlikte yaşanabilecek orman yangınlarına karşı daha dikkatli davranılması konusunda uyardı. Balıkesir Büyükşehir'de bir hafta içinde toplam 14 orman ve arazi yangını meydana geldi. Edremit'te 3, Savaştepe'de 2, Burhaniye'de 5, Havran'da 3 ve Ayvalık'ta 1 olmak üzere 14 orman ve arazi yangını vakasına müdahale edildiği açıklandı.

Yetkililerin uyarıları doğrultusunda, vatandaşların özellikle kuru hava şartlarında daha dikkatli olunması konusu sıcaklıkların artması ile büyük önem arz ediyor. Vatandaşların yangınlara karşı daha dikkatli ve tedbirli olmaları bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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