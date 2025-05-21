Balıkesir'de Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi Düzenlendi

Balıkesir'de Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi Düzenlendi
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Bandırma'da düzenlediği bilgilendirme faaliyetiyle 941 kişiye internet güvenliği ve siber suçlar hakkında eğitim verdi. Eğitimin amacı, siber suçların önlenmesi ve farkındalık yaratmak.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenledikleri bilgilendirme faaliyetiyle toplam 941 kişiye ulaştı.

Yürütülen çalışmalarda; Bandırma Ticaret Borsası İlkokulu ve Ortaokulu'nda 359 öğrenciye, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 332 öğrenciye ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 250 vatandaşa "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı", "Siber Zorbalık", "Dijital Okuryazarlık" ve "Yasa Dışı Bahis" konularında bilgilendirme yapılarak el broşürleri dağıtıldı.

Yetkililer, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların önlenmesi amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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