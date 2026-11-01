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Balıkesir’de şehit askere ve Türk bayrağına hakaret eden şüpheli tutuklandı

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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden şehit askere ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden şehit askere ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gömeç ilçesinde bir şahsın sosyal medya platformları üzerinden Türk bayrağına ve şehit askerin hatırasına yönelik hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullandığı belirlendi. Siber devriyeler ve gelen ihbarlar üzerine mülki idare amirliği ile adli makamlar ivedilikle düğmeye bastı. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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