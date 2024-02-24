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Balıkesir'de Şarjda Bırakılan Cep Telefonu Yangına Neden Oldu

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangın bir evi kül etti. Yangına vatandaşlar müdahale etti ve içeride bulunan 2 kişi kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangın bir evi kül etti.

Gönen ilçesi, Malkoç Mahallesi, Mobilyacılar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de vatandaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı. Çok geçmeden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yapılan inceleme sonucunda, yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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