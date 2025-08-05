Balıkesir'de Saman Yüklü Kamyonette Yangın Çıktı

Balıkesir'de Saman Yüklü Kamyonette Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki saman yüklü bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki saman yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Demirkapı mevkiinde, Balıkesir-Bursa kara yolu Balıkesir istikametinde seyir halinde olan D.D. idaresindeki 50 ABP 462 plakalı saman yüklü kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, alevler Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyonet, yangın sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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